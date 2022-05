Nicolas HERNANDEZ

Près de 9 années d'expérience sur le module HR de SAP, principalement sur la partie GRH (PA/PD/OM) et Time (PT), et depuis 2 ans maintenant, Paie (PY) ainsi que des des authorizations HR, contextuelles ou non.



Certifié SAP HR depuis février 2012.



Profil technique (du développement en passant par de l'exploitation, de la mise en place / gesion d'interfaces jusqu'à du paramétrage, cycle & schéma, tables...) et fonctionnel (lead ateliers de conception, consulting / audit de solutions RH).



Mes compétences :

HR

SAP HCM

INTERNATIONAL

CONSULTANT

GRH

SAP HR

SAP