Nicolas HERNANDEZ

Je centre mon projet professionnel vers un métier où je m'épanouirai et mettrai mes compétences en action.

Désireux d'élargir mon champ de compétence et de m'enrichir professionnellement par l'apprentissage de nouvelles missions, j'apprécie le travail en équipe et je n'hésite pas à prendre des responsabilités.

Je suis d'un naturel souriant, dynamique et volontaire.



Mes compétences :

Informatique

ERP

Logistique

Relations clients

Internet

Compléments alimentaires