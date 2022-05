Nicolas HERRIOT

38 ans

fils de prof de gym , je grandi a tahiti

ex brevet d'etat ski nautique

etudie l osteopathie pendant 6 ans a sophia antipolis .diplomé en 1999

certains marc bozzetto , jean rochedreux et jf terramorssi m ont bien aide a me lancer ...

exerce en cabinet liberale dans le centre france depuis cette date.

envie de changement de vie ?

gagne très bien ma vie mais fatigue d'etre enfermé toute la journée.

pointu , exigant , travailleur , J'aime le relationnel mais aussi le soleil , la mer , la glisse : etres AVEC les elements ...

je cherche a sortir un peu du cabinet ....



Mes compétences :

Nautisme

Osteopathe

Surf