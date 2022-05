Nicolas HERTZBERG

Depuis une trentaine d'années, j'interviens dans des entreprises de tailles et d'activités diverses, dans le cadre d'actions de formation, de conseil ou de montage d'opérations spécifiques préparées, animées et évaluées.



Ces actions concernent les personnels en relation avec clients et/ou partenaires et leur management.



Les opérations proposées sont :

- actions promotionnelles téléphoniques d'envergure

- prospection, avec approche téléphonique et contacts terrain (ciblage, suivi, éventuellement accompagnement)

- animation par téléphone des "bas de portefeuille" (tournées téléphoniques, promotions ponctuelles, recherche d'opportunités)

- renforcement de la performance des commerciaux itinérants et sédentaires par des formations concrètes et ciblées

- formation et coaching des managers



Toutes ces actions incluent la mise au point de supports méthodologiques, argumentaires efficaces, éléments de suivi et d'évaluation.



Chaque action intègre les caractéristiques et l'actualité de l'entreprise, pour optimiser le développement de sa performance commerciale.



Mes compétences :

CONCRETE

FORMER

l'expérience

Performance