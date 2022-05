Nicolas HEURTEBISE

Fort de mes 10 années d’expériences au sein de la SA SCOP EXPERT CHT, mon envie de réussir et ma motivation m’ont naturellement orienté vers un poste de responsable achat et responsable magasin. Négocier, Acheter, Manager et communiquer font partis de mes acquis.



De ce fait, je souhaite activement m'orienter vers un poste de DIRECTEUR et de mettre à votre service toutes mes compétences, mon dynamisme et mon professionnalisme.



Mon poste actuel, qui m’a permis de découvrir les nombreuses facettes du rôle de l’acheteur, m’a aussi montré l’impact de la fonction achat sur la trésorerie, la marge dégagée et donc l’effet sur le résultat d’exploitation. Mon caractère décidé, ma connaissance d’un grand nombre de fournisseurs et la conjoncture actuelle doivent nous permettre d’optimiser notre rentabilité.



Les relations professionnelles, que j’ai développé auprès des clients et au sein de mon équipe depuis plus de 10 ans, m’ont permis de mettre en place un management où l’écoute des collaborateurs joue un rôle important dans la prise de décisions.



Mes compétences :

autonome

dynamique

RIGOUREUX