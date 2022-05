Nicolas HOCHART

De nos jours, les plastiques ont pris une place importante dans notre société de consommation. Ils

constituent un réel danger pour notre environnement du fait de leur non biodégradabilité. Bien que la

valorisation énergétique reste encore la principale destinée de nos déchets plastiques, on assiste ces

dernières années à un réel changement de mentalité avec le tri sélectif.



Des solutions plus nobles, plus respectueuses de l'environnement existent et consistent à redonner une

nouvelle vie à nos déchets thermoplastiques permettant l'élaboration de matières premières secondaires,

économisant ainsi nos ressources naturelles. C'est dans cet objectif que Geboplast, véritable pionnier (1977) dans le domaine de la régénération des déchets de matières thermoplastiques, traite plus de dix milles tonnes par an grâce à son unité de pré-transformation ( broyage, densification, micronisation, tri et tamisage) et plus récemment (1983) son unité de granulation (extrusion, filtration, compoudage et coloration). Ceci, malgré les difficultés techniques (mélange de matières, contaminations, pollutions physiques et chimiques, coût élevé du transport...),mais également les difficultés législatives (REACh, RoHS...) qui semblent difficiles à respecter étant donné qu'en passant par le stade du déchet, le produit perd toute son identité.



Mes compétences :

Vente

Management

Industrie

Achats

Conseil