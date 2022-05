Nicolas HOEFS

Diplômé d’un Master 2 de l’Académie du Management des Organisations Sportives,je recherche actuellement un poste de Chargé de mission et peux mettre mes compétences à profit dans divers domaines : sponsoring, événementiel, milieu associatif...



Responsable événementiel de la section athlétisme du Paris Jean Bouin depuis 2002 et disposant d’une expérience d’un an en tant qu’Attaché événementiel au sein de la Fédération Française d’Athlétisme, j'ai eu l'occasion d'organiser et de gérer des compétitions internationales telles que le Meeting SEAT Bercy, la Coupe d’Europe de Marche ou encore le Meeting SEAT DécaNation.



Le sport véhicule des valeurs d’esprit d’équipe, d’engagement et de respect ; valeurs que je mets quotidiennement en pratique et souhaite pouvoir appliquer dans ma vie professionnelle. Polyvalent, disponible et dynamique, je souhaite mettre mes compétences au service de vos divers projets et activement participer à leur promotion et leur succès.



Mes compétences :

Événementiel sportif

Gestion de projet

Sponsoring sportif