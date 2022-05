Nicolas HOERTH

Professionnelle diplômée des produits de la pêche, achète, transforme et vend ces mêmes produits dans sa poissonnerie et/ou sur marché.



Activités

Au quotidien :



s'approvisionne en poissons, crustacés et coquillages frais auprès de ses fournisseurs

présente les marchandises sur ses étals dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire

accueille, conseille et fidélise sa clientèle

prépare poissons, crustacés et coquillages à la demande des clients

gère les relations commerciales avec ses fournisseurs