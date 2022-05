Nicolas HOLLVILLE

Je suis actuellement a la recherche d'un emploi suite à la fin de mon contrat d'apprentissage. A l'aide de viadeo, j'espère trouver plusieurs contacts dans le domaine de l'électronique.

En effet, j'aimerais dialoguer avec un ou plusieurs techniciens de maintenance et un ou plusieurs techniciens d'étude afin d'en apprendre plus sur le déroulement exacte de leurs professions actuel.

Si un recruteur potentiel est intéressé par mon profil il peut me contacter via ma boite mail.