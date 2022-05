Nicolas HOUARI

- Réalisation de mission d'expertise ponctuelle ou périodique sur ascenseurs, portes automatiques et escaliers mécaniques.



- Vérification des conformités des installations suivant les normes en vigueur.



- Préconisation des travaux d'amélioration et des solutions adaptées.



- Evaluation de la qualité de la prestation du mainteneur titualire du contrat.



- Connaissance et chiffrage des travaux à effectuer dans le cadre de la loi dites S.A.E.



- Appui technique et conseil client.



- Maitrise d'oeuvre travaux et suivi de chantier.



- Audit Accessibilité P.M.R.



- Création et gestion de plan de patrimoine.



- Elaboration de CCTP, DPGF, CCAP, contrats d'entretien,...



Mes compétences :

Audit

Conseil

Escaliers

Maitrise d'oeuvre

Portes automatiques

Management

Gestion de projet