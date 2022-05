Nicolas HOUDAYER

Actuellement en poste chez Gan Prévoyance en tant que conseiller en prévoyance depuis 2014, je souhaite m'orienter vers un nouveau défi.



Fort d'expériences commerciales et administratives depuis 8 ans dans le domaine de l'assurance IARD et de l'assurance-vie, je souhaite apporter mes acquis professionnels au sein d'une équipe en tant que gestionnaire commercial, sinistres et de risques.



Rigoureux, dynamique et attaché aux règles de bonne conformité, je pourrais représenter un atout dans la réalisation et l'atteinte des objectifs fixé par l'entreprise.



Curieux, motivé et attentif, j'aime travailler en équipe afin d'échanger et d'apprendre les bonnes pratiques.



Conscient que ma candidature attirera votre attention, je me tiens à votre entière disposition.



Veuillez agréer l'expression de ma motivation et de ma sincérité.



Cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access