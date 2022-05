Nicolas HUBERT

Directeur de la Communication du Conseil Départemental de l'Ariège, j'exerçais précédemment le métier de journaliste, en presse quotidienne régionale.

Dix années d'expérience au sein des rédactions de "La Dépêche du Midi" et de "L’indépendant/Midi Libre", à des postes différents et complémentaires, m'ont permis de me façonner une connaissance aiguisée du milieu politique de "terrain". Travailler avec puis pour des élus locaux est une expérience extrêmement enrichissante dans l'apprentissage du fonctionnement de collectivités locales, à l'échelle communale comme départementale.

Le pourquoi de telle décision (ou non décision), les motivations d'une prise de position, l'élaboration complexe d'un budget, les liens entre les élus et leur territoire/population... Austères de prime abord, ces dossiers constituent autant de piliers de la vie publique qu'il convient d'appréhender au plus juste dans l'exercice de toutes les professions de la communication, institutionnelle ou non.



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Presse

Management de projets

Evènementiel Partenariats

Relations Publiques

Politique

Médias

Réactivité

Communication interne

Rédaction de contenus

Stratégie de communication