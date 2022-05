Nicolas HUBERT

Spécialiste en valorisation des patrimoines au service du développement local et global, je propose des méthodes et projets adaptés aux situations de terrain. La transmission des savoirs ainsi que la promotion personnelles des acteurs du développement sont au coeur de mes activités. Ainsi, j'ai pu participer dernièrement à la mise en valeurs de patrimoines tanzaniens comme les sites de Kilwa ou du Ngorongoro en développant des projets liés au Patrimoine Mondial, en créant des partenariats internationaux, en proposant des solutions de gestion décentralisées. Précédemment j'ai aussi travaillé pour les parc nationaux de Madagascar en proposant des solutions d'intégration du guidage interprété au développement des activités locales liées à la gestion des parcs. De même j'ai aidé à la mise en place au Gabon d'outils de développement durable de l'écotourisme au service des parcs nationaux.

Cela fait maintenant plus de vingt ans que, des Caraïbes à l'Océan indien en passant par l'Afrique, de l'ouest, centrale ou de l'est, je travaille au développement intégré des communautés locales grace à la valorisation de leur patrimoine. C'est aussi une mission d'émancipation de ces populations par le biais du développement bien sûr mais aussi du savoir et de l'appropriation de leurs ressources. Que ce soit au niveau ministériel ou au niveau local, avec des scientifiques, des gestionnaires ou des populations locales, je propose des outils, des projets ou encore des méthodes afin de parvenir aux objectifs fixés: des populations libres et conscientes sur un territoire respecté et valorisé pour un développement intégré des populations qui y vivent.



