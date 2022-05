Nicolas HUG

Tombé à l'âge de 14 ans dans le domaine du Web grâce à mon père, je me suis d'abord perfectionné dans la création de sites/applications web en PHP avant de me lancer en autodidacte en SEO dans le secteur de l'adulte afin d'arrondir mes fins de mois d'étudiant. J'ai monté plusieurs sites avec des stratégies qui m'ont permis de me positionner sur Google et de m'apporter un revenu mensuel sympathique en tant qu'étudiant. Une fois mon DUT en poche après 2 ans passé à l'IUT de Saint Dié des Vosges, j'ai tout de suite cherché du travail tout en effectuant des missions d'intérimaires.



Engagé dans la société Proximis comme dev web (2010), je n'ai cessé d'acquérir des compétences tant en autodidacte qu'avec les projets au sein de Proximis. J'ai alors acquis des compétences:

- en SEO avec la génération d'audits, le suivi de sites clients, la mise en place de recommandations et ma 1ère place lors du 1er concours SEO d'Alsace (2015-2016)

- en gestion de PBN, de réseaux satellites et d'achat d'expirés

- en développement d'outils SEO (wayback resurrect, domains metrics checking, Google ranking checking, auto PBN hosting, ...)

- en infrastructure Docker avec le développement et la mise en place de services clients sous containers Docker

- en infrastructure de virtualisation avec mon projet de location de VPS Windows/Linux (Proxmox/Xen)

- en développement Web (PHP, Javascript, CSS, HTML), nodeJS, Python

- en sécurité informatique

- en administration de serveurs

- en automatisation et gestion de déploiements de services/applications clients

- Et plus ...



Je passe la plupart de mon temps libre à travailler afin d'améliorer mes connaissances et mes acquis.



Je suis quelqu'un d'autodidacte et de très curieux, ce qui me permet de toucher à tout et d'acquérir des compétences multiples. Je ne me défini pas comme expert dans un domaine mais ma polyvalence et mon statut d'hybride me permettent de m'adapter à tous les besoins et de mener à bien toutes les missions qui se présentent à moi.



Mes compétences :

CI/CD

Python

Golang

Docker

Automation

Linux

Kubernetes