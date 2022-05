Issu d’une formation et d’une première expérience commerciale dans les métiers de l'automobile et du poids lourd, je suis actuellement responsable d’une équipe en production industrielle chez un constructeur automobile. Ces deux expériences professionnelles m'ont permises à ce jour d'acquérir l’essentiel en relation et négociation client et l’aptitude à la gestion de personnel.