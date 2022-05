Nicolas HUOT

Dynamique impliqué et motivé je dirais que avant tout je suis un vrai manager terrain . Les équipes et l humain sont pour moi avant tout la clef de la réussite dans le commerce et le retail. Donner de l importance et donner un sens tout en faisant monter en competences les équipes sont pour moi la réussite d une vrai notion de leadership. Le monde du retail est sans hésiter un monde ou analyse plan action et remise en question doivent être constamment refelchi afin de donner un sens un résultat constant.



Mes compétences :

Management des équipes

Coaching des équipes

Recrutement

Valorisation

Stratégie

Tableau de bord de pilotage

Leadership

Luxe

Relation client

Sens du commerce

Logistique

Formation

TOP

SAP QM CA

BUDGETS