Nicolas HUREAU

J'ai plus de 13 ans d'expérience sur des fonctions commerciales; depuis 8 ans sur Montpellier et actif sur différents secteurs autour du Languedoc Roussillon, PACA et Aveyron.

Je travaille depuis 5 ans sur la vente de solutions liées au marché de la construction et du bâtiment : solutions photovoltaïques et de performance énergétique puis dernièrement de solutions de coffrages béton. Exclusivement en BtoB, auprès de propriétaires de bâtiments : collectivités publiques, industriels ou promoteurs et constructeurs (résidentiel et Génie Civil). J'ai pu développer également un réseau de prescripteurs et de vente indirecte : bureaux d'études (thermiques, structures..), architectes, charpentiers, etc.



Mes compétences :

Commercial

Anglais

Audit

Customer Relationship Management

Thermique du bâtiment

Photovoltaïque