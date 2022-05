Nicolas IMBERT

Mes etudes BTS Action commerciales par alternance pour ensuite intégrer une cession spéciale de l'IFIR IDRAC donc une école de commerce qui evoluait en collaboration avec L'ENASS Ecole Nationale d'assurances et une grande société d'assurance qui commence par un A..(oui il y en a deux).

Après deux ans d'etudes suplémentaire ou j'ai étudié les subtilités de l'assurance et de la finance en alternant périodes scolaires et professionnels j'ai intégré des réseau de vente en gestion de patrimoine ou j'ai occupé divers postes(6 ans)

Après des années de vente réseau j'ai décidé de m'éloigner des politiques commerciales pratiquées dans les grands groupe pour me recentrer sur la notion de conseil qui est très chère à mes yeux.

Voila pourquoi à ce jour je tente de trouver des alternatives novatrices à la gestion de patrimoine privée par le biais de ma société CGPIMBERT.

Une autre facette de mon activité est l'immobilier investisseur et prestige.

Derniere corde à mon arc l'expansion et le développement d'enseignes commerciales essentielement en Rhone alpes,Auvergne,Franche comté.

Cette derniere est devenue depuis 1 an mon activitée principale et je souhaite continuer et progresser dans l'univers de l'immobilier d'entreprises.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Business

Commercial

Commerciale

Développement commercial

Développement économique

gestion de patrimoine

Gestion privée

Immobilier

Investissement

investissement immobilier