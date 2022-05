Nicolas IORDANOFF

Près de vingt années de pratique professionnelle dans des secteurs et des structures variés ont nourri mon besoin de découvertes et de rencontres.



Par esprit de challenge, mes compétences se sont déployées autour des thèmes de la restructuration d’organismes et de la conduite de projets en développant des capacités d’écoute et d’analyse, de médiation et d’arbitrage, d’innovation et de créativité.



Puis par goût, je me suis orienté vers le coaching personnel et professionnel pour accompagner les personnes dans le changement et au développement de leur potentiel.



Aujourd'hui, je concentre mon activité sur les questions liées au stress et aux risques psycho-sociaux tant dans l'accompagnement de personnes en souffrance au travail que dans la recherche et le développement d'actions opérationnelles en organisation avec les dirigeants et leurs équipes.



Mes compétences :

Conseil

Relations humaines

Audit

Développement personnel

Management

Accompagnement

Formation

Communication

Gestion de projet

Coaching individuel / d'équipe