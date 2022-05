Nicolas JABALOT

Bonjour et bienvenue sur ma page de profil.



Voici quelques mots pour me situer professionnellement :



De formation économique et sociale, suivie d'un cursus d'études techniques supérieures en hôtellerie restauration à Lausanne, j'ai opéré dans l'hôtellerie indépendante suisse, puis une vingtaine d'années à des postes de diretion d'hôtels au sein d'un groupe d'envergure internationale.



Expérience évolutive professionnellement et riche humainement dans un métier exigeant où la perfection du détail fait la perfection de l'ensemble.



Aujourd'hui, mon moteur et mes envies professionnelles sont orientées vers le changement et non la continuité, dans un domaine qui m'a toujours attiré et passionné, celui de l'immobilier.



Ayant passé les derniers mois à mûrir mon nouveau projet professionnel et opéré un changement de région, l'intégration d'un réseau immobilier dynamique et à forte notoriété me permet d'aborder mon nouveau défi personnel avec joie et enthousiasme.