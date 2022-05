Nicolas JACOTOT

Responsable du pôle international d'EGIS environnement.



Missions principales :

- Développement de l'activité à l'international.

- Management d'équipe.

- Suivi de contrats.

- Chef de projet.



Missions sur projets :

- Assistance à Maîtrise d'ouvrage en management environnemental sur projets.

- Coordination d’intervenants multiples sur projets complexes (Lignes ferroviaires, routes, autoroutes, canalisations de gaz, projets touristiques).

- Pilotage d’études environnementales et de dossiers réglementaires sur projets à tous stades d’avancement, des études préliminaires aux travaux.

- Interventions en tant qu'expert sur des projets à l'international (Banque mondiale, AFD, JBIC, BAD).

- Formations auprès d’adultes sur la prise en compte de l’environnement dans les projets.



Quelques expériences récentes :

- Projet Anneau des Sciences. Assistant environnement du Maître d'ouvrage (2014, Grand Lyon).

- Programme Grand Stade de Lyon. Coordonnateur environnement des Maîtres d'ouvrages (2013-2014).

- LGV Sud Europe Atlantique. Responsable de la production des Dossiers de police des eaux (2011-2012, client LISEA).

- Maroc. LGV Kenitra - Tanger. Responsable environnement de la maîtrise d'oeuvre (2010-2014, client ONCF).

- Projet NRS Lot environnement. Chef de projet Régions Nord Est et Rhône Méditerranée (équipe projet de 22 personnes réparties à travers la France). Client GRT Gaz.

- Projet Lyon-Turin Ferroviaire. Responsable études environnement France (lot B4). Client LTF.

- Projet autoroute A89. Responsable environnement études et travaux. Client ASF.

- Projets internationaux : MAROC réalisation d'audits environnement, d'expertises, de dossiers d'études d'impact pour les projets autoroutiers et ferroviaires pour des bailleurs de fonds, CAMEROUN expertise et suivi travaux sur 200 km de route nationale(1 an sur place), GABON garant technique de projets hôteliers touristiques.



Langues : anglais, allemand, notions d'italien et d'espagnol



Mes compétences :

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Assistance maîtrise d'ouvrage projet

Bureau d'études

Chef de projet

Conseil

Environnement

Infrastructure

Ingénierie

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Transport