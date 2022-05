Nicolas JACQUES

Bonjour



Fort d'une expérience de plus de 15 ans de CATIA V5 et d'une très bonne vision transversal de la gestion de projet, ma rigueur, mon autonomie, mon dévouement et ma bonne communication m'ont permit d'être reconnu dans mon domaine d'activité en tant que référent en filière numérique.



Mon expérience dans le monde du travail à toujours était dans le domaine automobile. Ceci m'a permis de voir l'ensemble des phases d'un projet en commençant par l'avance de phase, puis la conception pour continuer par l'industrialisation afin de finir par le transfert à la vie série.



Principalement orienté dans la géométrie véhicule, mes compétences peuvent très bien s'appliquer à n'importe quelle projet industriel.



Mes compétences :

3dvia

Animateur

Automobile

CAO

Catia

Catia V5

Chargé de projet

Dessinateur

Ferrage

Formation

Gestion de projet

Gestion de projet formation

Pilotage

Pilotage projet

PLM

Projeteur

Product Lifecycle Management

Animation

ENOVIA V6

Catia v6

Mécanique