Nicolas JAGLINE

Bonjour,

après une grande expérience dans une entreprise équipementier automobile spécialisée en électronique, je recherche un poste en tant que superviseur de production ou autres postes correspondant à mon profil.

Ma formation et mon expérience m’ont permis de gérer un atelier de production pouvant atteindre 60 personnes selon l’activité, de garantir les coûts et les délais de production, de gérer les effectifs, la formation et l’évolution du personnel.

Je suis prêt a un nouveau challenge et à apporter mon expérience a une autre entreprise.



Mes compétences :

Delphi

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access