Nicolas JANASZEWICZ

Titulaire d'une licence en Sciences et Techniques du management, j'ai créer ma première société à l'age de 22 ans, riche de diverses expériences dans de nombreux domaines "start-up", pépinière d'entreprise ...etc. j'ai choisi de mettre a profit mon experience et mon reseaux d'entrepreneur confirmé au service des jeunes créateur d'entreprise en leur permettant d'éviter les eccueils de la création d'entreprise.



Plus qu'un client, vous deviendrez un partenaire de N.J.D. Consulting. A ce jour la plupart de nos anciens clients font partie de notre réseau d'entrepreneur vous permettant dès le démarrage de votre projet de bénéficier d'une expérience importante dans votre secteur d'activité pour optimiser votre projet.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en création d'entreprise

Création

Création d'entreprise

Qualité

Reprise d'entreprise

Services à la personne

Conseil en management

Gestion associative

Gestion administrative

Administratif