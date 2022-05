Nicolas JARIES

Fondateur NEO POSITIVE, experience client & relation de services

1. Etude et design d'expérience client

2. Management de l'expérience client, l'intention au coeur (méthode exclusive)

3. Culture de l'empathie client et de la relation de service



Exemple de projet en cours - études, design de l'expérience et culture de l'empathie client et du service pour une chaine de restaurants

www.neo-positive.fr



Nicolas a une double casquette d'expert de l'expérience client et de coach de la relation de services. Il accompagne la libération des energies creatrices et les dynamiques collaboratives, co-creatives avec les parties prenantes

- Praticien PNL (IFPNL / J. de Saint Paul)

- Praticien Appreciative Inquiry (IFAI / J.Pagès)

- Didactique Analyse Transactionnelle (Atorg / M.Walter)

- PC.M (F.Délivre)

- Pleine conscience (Thich Nhat Han)

- Creativite latine et CPS (G.Aznar / O.Wolfe)

- Lean start up (M.Garde)



PARCOURS PROFESSIONNEL

- INNOVATION : Directeur associé Opinion Way, fondateur du département innovation (2 ans)

- ETUDES CONSOMMATEURS : Directeur General ABC+, société d'étude (4 ans)

- ETUDES CLIENTS : Consultant externe 100% satisfaction, études quali de satisfaction client (4 ans)

- DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL : L'Oréal - Comité de Direction (2 ans)

- MARKETING : Direction Marketing Delifrance Singapour, Kellogg's, Danone, L'Oréal (10 ans)

- SPORT & ENSEIGNEMENT : Sport études puis professeur de tennis (8 ans)



EXPERIENCE & SERVICES

Service - La Poste, SFR, Sodexo, Kgbdeals, Smartbox

Retail - Mc Donald's, Flunch, Pizza Pai, Fnac, Optic 2000

Leasure - Disney, Lego, Mattel, FDJ, Partouche, Gaumont, Lagardere, MTVNE

Luxury - VC&A, Piaget, Nina Ricci

Care - Henkel, 3M, L'oreal

F&B - Coca-Cola, Danone, Pepsico, Brossard, Jacquet, Bel



ENGAGEMENT ASSOCIATIF / ECONOMIE COLLABORATIVE : fondateur des compagnons de la reinvention - compagnonnage entre entrepreneurs sociaux et coachs



Innovation

Expérience utilisateur

Consumer Insight

Ux design

Brand strategy

Étude de marché

Marketing stratégique

Coaching

Design

service design