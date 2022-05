Nicolas JAUNET

EXPERIENCES



Depuis 2002 : L'ARGUS DE LA PRESSE

Responsable Marketing & Communication



2000-2002 : UBI FRANCE

Responsable Marketing & Communication.



1997-1999 : IRD GUYANE

Responsable Communication et Promotion



Domaine des compétences :

Marketing stratégique et opérationnel

Communication institutionnelle & corporate.



Management d'équipe

gestion de projets transversaux

Maitrise des relations avec agences de publicité et prestataires.



Mes compétences :

Communication

Encadrement

Management

Marketing