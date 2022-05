Nicolas JDANOFF

Prédateur commercial avec un sens inné du relationnel.

J'ai développé une méthodologie redoutable pour identifier et cerner de manière efficace les acteurs / décideurs chez mes clients.

Leader par l'exemple, je me nourris des défis et des échanges humains et professionnels auxquels je fais face quotidiennement.



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Anglais

B2B

COMMERCE

Commerce et vente

Dynamisme

Espagnol

Français

Langues

Management

Synthèse

Vente

Vente B2B

Développement commercial

Business development

Méthodologie

Approche directe