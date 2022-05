Nicolas JEAN-BAPTISTE

Diplômé d’un DUT depuis le 4 septembre 2015, dans le domaine du Génie Electrique et de l’Informatique Industrielle, dont la deuxième année a été effectuée en apprentissage dans un grand groupe américain (UTC Aerospace Systems). Je suis actuellement en première année d’école d’ingénieur généraliste en apprentissage à l’ENSEA Cergy.



Je suis à la recherche d’une entreprise me permettant de continuer à développer mes compétences dans le domaine de l’électronique ou de l’informatique, plus précisément dans un cadre de recherche, de développement ou de conception selon la spécialité. Je souhaite pouvoir mettre en pratique mes connaissances acquises durant mes deux années d’études ainsi que celles que je vais acquérir au cours des trois prochaines.



Ayant acquis des compétences dans les domaines de l’électronique analogique et numérique, dans celui de l’informatique et de la programmation avec le langage C, ainsi que dans le domaine de l’automatique avec des connaissances dans la correction numérique et l’asservissement, je mènerai avec sérieux les missions que vous voudrez bien me confier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Electronique analogique

Electronique numérique

C

Protheus ISIS

CodeBlocks