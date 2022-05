NICOLAS Jean-Marie

Profession



Diplômes

 Réalisation Ciné-TV (Option Image)

I.A.D. Institut des Arts de Diffusion à Louvain-La-Neuve

 Agrégé de l'enseignement supérieur

Ministère belge de l'Education Nationale

 Diplôme d'aptitudes pédagogiques



Expériences

Professionnelles

 Consultant Audiovisuel F.A.O. (Nations Unies, Rome)

 Réalisateur de reportages scientifiques, de découverte…

 Consultant pour différents programmes pédagogiques

 Producteur exécutif (RTBF) :

Reportages sur Madagascar et sur le Groenland



Reportages

 Jeux olympiques de Moscou

 Europe de l'Est et tourisme

 Biographie de Vincent Lebbe (Taiwan et Chine)

 « L'élevage ovin au Togo » (Afrique de l'ouest)

 Films de promotion sur la République démocratique du Congo

 « Le mini-élevage en milieu tropical forestier »

Reportage dans 18 pays A.C.P. pour la Commission Européenne

 Réalisation et production d'une série documentaire sur le tourisme "Itinéraire Bis" diffusée sur TV5

Maroc, Turquie, Burkina Faso, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,…

 Réalisation de vidéogrammes pédagogiques :

"L'Or bleu", "L'Or vert", "Des Décibels plein la tête", "La commune" "L'Agriculture"… , à destination de l'enseignement primaire et secondaire



 Réalisation de vidéogrammes scientifiques :

"La carte numérisée de l'agriculture wallonne",

"Les biotechnologies", "Le chocolat belge", "L'épuration des eaux usées par voie naturelle", Reportages dans différents pays pour la Fondation Universitaire Luxembourgeoise

 Réalisation de vidéogrammes d'entreprises :

« Le béton en Europe », « La construction de voies fluviales »…

 Réalisation de nombreux reportages de découverte sur le l'Afghanistan, Las Vegas, Berlin, Montréal,…

 Réalisation de spots promotionnels et culturels

Théâtre, Chansons, Festivals,…

 Réalisation de reportages au Gabon :

Séquences sur la réinsertion des chimpanzés, des Mandrills et des gorilles

Séquences sur Lambaréné et le docteur Schweitzer

…

 Mise en place d’une plate forme d’échanges éducatifs entre le Burkina Faso et un village de la province du Luxembourg sur le thème découverte du Sahel

o Mise en image du film « The Room » avec Pascal Duquenne

 En Aghnanistan ; Plate forme d’échange Bruxelles Kaboul

Les « Forums de la démocratie »

 La justice Réparatrice : Reportage dans les prisons belges sur la rencontre Agresseur et victime

 Le Roi belge Léopold Premier : documentaire pour une soirée Thèma sur Arte & RTBF

 Namur : DVD Haute Définition sur la capitale de la Wallonie

 Mise en Image du film « Noces de cendre » de Pierre Eden Support HD PRO 35

 Au Niger, pour « Vétérinaires sans frontières Belgique » réalisation de 3 reportages sur « La vaccination des dromadaires, de zébus et des chèvres »

 Captation TV du spectacle « Emilie Jolie » à l’Irsa

 Illustration du circuit de découverte des « Cristallerie du Val Saint Lambert »

 Réalisation pour RTL Luxembourg & Cinéma du Spot TV « Dons d’Organes »

 Réalisation d’une campagne d’information sur « les vins des Côtes du Rhône »

 Réalisation de reportage Photo & TV sur « l’EXPO 50 ans d’aventure européenne »

 Réalisation du spot TV sur « L’Ardenne Namuroise »

 Réalisation de 3 séquences de 26 minutes sur le Vietnam :

o Hanoï et la ville impériale de Hué

o La Baie d’Along

o Saigon

Reportage sur l’aéroport de Bierset

 SPOT TV Bastogne pour RTL

 3 reportages sur l’île de Lanzarote

 5 spots de télévision sur la firme Suzuki



Mes compétences :

Arts

Cameraman

Cinéma

Digital

Directeur photo

Drone

Photo

Production

Video