Nicolas JEANNEROT

Dans le domaine de la santé depuis plus de 7 ans sur le sud de la France, j'ai construit un réseau important dans le milieu hospitalier. Ma mission est de mettre en oeuvre la politique commerciale et marketing opérationnel du département hospitalier dans le secteur Grand Sud en animant et assistant le réseau commercial.

Le groupe TRATO-TLV propose des solutions d'éclairages, d'équipements d'hébergements et de plateaux techniques sur mesure permettant de proposer des offres globales d'aménagement hospitalier spécialisées et adaptées à la demande des clients.



Mes compétences :

Ventes complexes

Relation client confiance et fidélisation

BtoB commercial

Prescription

Prospection

Santé

Second oeuvre

Développement commercial

Vente

Négociation