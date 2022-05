Nicolas JEANVOINE

Travaillant dans le domaine de la maintenance multi-technique depuis 2004, j'ai su mettre en avant mes qualités.

Toujours en recherche de plus de responsabilité j'ai pu évoluer dans les entreprises dont j'ai fait parti.

aujourd'hui responsable de site, je veux prouver ma détermination à avoir plus d'envergure au sein d'une société qui saura me faire confiance

*Capacité d’adaptation sur les différents équipements rencontrés

*Travail en toute autonomie

*Organisation des interventions de maintenance corrective ou préventive en planifiant et fixant les

priorités

*Respect des normes et des demandes des clients

*Gestion et élaboration des contrats clent

*Suivi et organisation des interventions des sous-traitants et des prestations de service

*Réalisation de travaux de maintenance et de prestations de services

*Suivi et chiffrage des travaux

*Mission de maitrise d'ouvrage déléguée pour nos clients

*Etablissement et mise en place de rapport et reporting divers (hiérarchie et clients)



Mes compétences :

GMAO

Informatique

GTC GTB