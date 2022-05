Nicolas JÉGO

Après des études d'arts graphiques, j'ai intégré l'équipe de Graphic Plus pour diversifier l'offre de l'agence qui était jusqu'alors exclusivement Print. Aujourd'hui, nos créations se déclinent aussi bien sur papier que sur écran à travers des sites, animations flash, PDF dynamiques ou vidéos. Mon action commence par la mise en place d'une stratégie, puis la conception graphique, la réalisation et le suivi jusqu'à la livraison. Parallèlement à cette activité de production, je m'investis dans l'administration de l'entreprise, avec la prise en charge de la gestion des ressources humaines et des moyens techniques.



Mes compétences :

Flash

Création

Communication

Web

Photo

CMS