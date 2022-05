Nicolas JEGUES

Je travaille dans le secteur de l'environnement depuis plus d'une dizaine d'année.



Après, une très formatrice 1ère expérience en tant qu'exploitant dans une usine d'incinération du groupe Suez, j'ai été amené à occuper différentes fonctions au sein du groupe Alstom, puis CNIM avant d'arriver au poste de chargé d'affaire en charge de la réalisation de centres de valorisation de déchet clé en main en France et à l'étranger.



Depuis Septembre 2011, salarié de SAGE SERVICES Environnement, je suis amené à effectuer des missions de conseil et d'assistance pour des collectivités locales en métropole et dans les DOM-TOM dans les domaines de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau et de l'écologie urbaine.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Chef de projet

Culture

Energie

Energy

Environment

Environnement

Manager

Microsoft Project

Travel

Voyage

Gestion de projet