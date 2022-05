Nicolas JOBARD

Je suis dynamique et sérieux. Mes années d'alternances m'ont permis d'être autonome, de m'intégrer au sein des équipes et d'avoir une bonne expérience dans le milieu professionnel !

Mes quelques séjours à l'étranger dont un à Londres m'ont permis de renforcer mon niveau en anglais.



Je suis actuellement en école d'ingénieur dans le département GMC (Génie Mécanique Conception) à l'UTBM de Sevenans !



Mes compétences :

Soudage

CAO

Cahier des charges

Assemblage et montage mécanique

Tuyauterie

Chaudronnerie

Mécanique