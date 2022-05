Nicolas JOHNEN

Titulaire d'un diplôme de chef de projet en système d'informations (Bac +4), j'ai pu explorer tout au long de mon cursus les différentes méthodes de gestion de projet et me familiariser avec les outils techniques mis a ma disposition. Je termine à présent mon cycle d'ingénieur au CNAM d'Aix-en-Provence par la conception de mon mémoire de fin d'étude.



Travaillant depuis novembre 2008 en qualité d'ingénieur d'étude et développement au sein de la société SII et ayant passé 6 ans dans la société Ilion Technologies, divers projets me sont confiés dans de multiples domaines de compétences.

Par ailleurs, en collaboration dans des équipes de deux à quatre personnes, j'ai pu occuper à la fois le poste de développeur, de chef d'équipe, mais aussi de chef de projet et de consultant.

De même, certains projets auxquels j'ai participé recouvraient un large panel de services y compris de direction. Rigueur, précision et rapidité sont les mots d'ordre, notamment lors des périodes intenses.



Je pense que ma personnalité et mon savoir-faire sont un atout. En effet, je suis une personne dynamique, sociable, mais aussi très consciencieuse et méthodique. De plus, de part mon travail en SSII et ma formation, j'ai su faire preuve d'une vivacité d'esprit et d'une grande adaptation. Enfin, confronté aux projets de maintenance, j'ai pu témoigner d'une capacité d'autonomie et d'initiative hors pair.



Mes compétences :

AJAX

Business

Business Objects

Chef de projet

COBOL

Cognos

CSS

HTML

JasperReport

Jaspersoft

JAVA

Javascript

Microsoft SQL

MySQL

Oracle

PHP

PHP4

PHP5

PL-SQL

Plsql

Shell