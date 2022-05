Nicolas JOLY

Technicien du son depuis 2006, j'ai pu travailler pour plusieurs types d'entreprises du spectacle vivant en France (dans l'ouest et le nord) : centres culturels, scènes nationales, prestataires techniques, associations d'artistes amateurs (parfois en voie de professionnalisation).



J'exerce essentiellement pour le Théâtre de la ville, ainsi que le Poche de Béthune (dans le Pas-de-Calais) depuis fin 2010.

Il s'agit respectivement d'un théâtre à l'italienne de la fin du XIXème siècle, ainsi que d'une petit salle de concert située dans la cave voutée d'un ancien hospice de charité datant du milieu du XXème siècle. Ce sont deux lieux magnifiques qui portent l'Histoire et une programmation populaire, orientée vers la variété, la chanson, la danse contemporaine et des artistes émergents, dans un objectif principal de diffusion culturelle.

Mon activité s'y partage entre des missions d'accueil technique d'équipes de tournées (en partenariat avec les prestataires locaux), des missions de régie son en retour et façade, et des missions d'accompagnement technique des structures associatives et groupes locaux.



Il m'arrive occasionnellement de sortir des murs de mon théâtre, pour participer à la maturation d'autres projets scéniques sur la métropole Lilloise, en tant que technicien… et plus rarement - et avec plus de légèreté aussi - comme musicien.