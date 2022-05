Nicolas JOMAIN

L'alternance m'a permis de compléter la formtion initiale de l'ITECH, et de mener différents projets dans es étapes d'ennoblissement textile detiné à l'habillement.

Impression et apprêts d’étoffes pour la gamme femme et maillot de bain haut de gamme

J'ai pu me perfectionner dans l'impression par cylindres rotatifs, et jet d’encre.

Mes projets m'ont permis d'acquérir des compétences :

- Economies d’énergie (eau, gaz, électricité) comportant la mise en place d'échangeurs thermiques avec des études de devis, des calculs de coûts, de rentabilité et d'amortissement.

- La mise au point des couleurs par spectrocolorimétrie, avec la création et l'impression de gamme de couleur afin de transposer des dessins avec d'autres colorants en respectant les contraintes de production.

- Le contrôle de conformité des produits chimiques et des exigences environnementales pour le groupe Inditex (Zara) suivant leur cahier des charges "Clear-to-Wear".

- Le contrôle qualité des pièces par différents moyens (centre-lisières, tests de stabilité, jugement des couleurs et des écarts).

- Mise en place d'une nouvelle GPAO dans une usine de production, formation des collaborateurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Sérigraphie

Polymères

Textile

Impression numérique