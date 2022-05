Nicolas JONDEAU

Ma dernière expérience de près d'un an et demi au sein de la société Adéquation, bureau d'études spécialisé dans le conseil en stratégies immobilières, m'a permis de mieux comprendre les marchés immobiliers du territoire hexagonal ; Du cadrage des capacités d’absorption à la valeur du marché local, en passant par les besoins en logements dudit territoire.



Je souhaiterais désormais idéalement poursuivre dans une structure, publique ou privée, au sein de laquelle je pourrais développer mes compétences préalablement acquises tout au long de mon cursus.



En parallèle, je suis également Arbitre de tennis, juge-arbitre et entraîneur.



Mes compétences :

Présentation orale de projets

Avis d'opportunité foncière

Immobilier d'entreprise

Etudes sur les besoins en logements

Cadrage des marchés immobiliers

Urbanisme commercial