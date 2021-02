Nicolas JONQUET

17 ANNEES D'EXPERIENCE A DES POSTES DE DIRECTION :



- De 2019 à 2020 : General Manager Life Sciences France au sein du Groupe ALS (1 Md € de Chiffre daffaires, 17 000 etp)

- De 2012 à 2018 : Directeur des opérations et des filiales au sein du groupe ALPA ( 45 M€ de Chiffre daffaires, 450 etp)

- De 2007 à 2012 : Directeur Général et Directeur Commercial groupe ABIOC/AGROBIO (13 M€ de chiffre daffaires, 120 etp)

- De 2003 à 2007 : Directeur Commercial ALCONTROL ( 150 M€, 1200 etp)





EXPERIENCE :



ALS (Paris)

General Manager Life Sciences France, 1Md€, 17 000 etp

Janvier 2019 Novembre 2020 (1 an et 11 mois)



Management général :

Création d'entreprise, gestion et management du personnel, gestion des centres de profit, développement commercial, stratégie marketing et communication, gestion des achats, gestion de projet, gestion des indicateurs clés de performance, développement du réseau, mise en place de relations avec les autres entités du groupe, mise en œuvre d'une stratégie de diversification, efficacité opérationnelle, amélioration du TAT et de la productivité, standardisation des méthodes et des opérations.



Points clés:

Création dun projet start-up, recrutement, création complète de l'entreprise, fermeture de l'entreprise suite à la décision de fermer la filiale pour des raisons économiques mondiales.

Secteur dactivité: Prestations de service de laboratoires, audit, conseil, formation en B to B dans les secteurs de lAgroalimentaire, lenvironnement et la santé .





ALPA Groupe (Paris)

Directeur des opérations et des filiales Alpa Groupe, 45 M€, 450 etp

Novembre 2012 - Janvier 2019 (6 ans 3 mois)



Management général :

Gestion et management du personnel, gestion des centres de profit, gestion de la stratégie, gestion des acquisitions, management de la force de vente, lean management, gestion des capex et des opex.



Management des opérations :

management et gestion des opérations, mise en place dun référentiel de bonnes pratiques opérationnelles , amélioration des TAT et de la productivité, amélioration des couts de revient, gestion des indicateurs clés de performance, définition de la politique de ventes et management de la force de vente, gestion de projets de transformation, management de la stratégie achats, management de la politique de R&D.



Management RH :

gestion des DUP, des CHSCT, dénonciation et gestion des négociations daccord sur le temps de travail, négociation daccord de performance, gestion des NAO, mise en place des RPS , gestion RCC, gestion de la politique de recrutement.



Points clés:

Jai géré quatre acquisitions pour un revenu total de 22 M€, dont deux étaient multi-sites. J'ai géré 3 plans de restructuration, avec des réductions d'effectifs d'environ 150 personnes.

Jai lancé 5 millions d'euros dinvestissement dans la modernisation des outils de production et dans la mise en place d'une cellule de R&D.

Obtention de nombreuses subventions européennes, levée de fonds.

J'ai géré la forte croissance organique et externe (doublement du CA tous les 3 ans) du groupe avec l'intégration de différentes cultures d'entreprise et d'affaires.

J'ai réussi à créer une unité culturelle au sein du groupe et j'ai réussi à faire travailler ensemble les différents sites.

Le chiffre d'affaires est passé de 12 M€ à 45 M€ en 5 ans.



Secteur dactivité: Prestations de service de laboratoires, audit, conseil, formation en B to B dans les secteurs de lAgroalimentaire, lenvironnement et la santé .





AES-CHEMUNEX Groupe

Directeur Général ABIOC et directeur commercial groupe Laboratoires 12 M€, 120 fte

Mars 2007 - Septembre 2012 (5 ans 7 mois)



Management général:

Gestion et management du personnel, gestion du centre de profit, gestion de la stratégie, change management, restructuration, investissement, diversification, organisation de la vente de la société et du groupe,



Management des opérations :

Management et gestion des opérations, mise en place dun référentiel de bonnes pratiques opérationnelles , amélioration des TAT et de la productivité, amélioration des couts de revient, gestion des indicateurs clés de performance, mise en place de lamélioration continue et gestion des audits ISO 17025.



Management commercial :

Management et gestion de la force de vente, définition de la stratégie de ventes et des objectifs par secteurs dactivités, segmentation de la clientèle (GMS, RHF, industries), mise en place dune offre nationale avec un réseau de logistique en adéquation.



Points clés :

Changement de culture, levée de fonds, gestion des investissements, changement des outils de production. Diversification des activités, des zones de chalandise,

Développement du chiffre daffaires B to B de lordre de 20 à 30% par an.

Gestion de la croissance, création dun groupe de laboratoires. Gestion de la vente de lentreprise et intégration à un groupe. Implémentation dune offre nationale et européenne.



Secteur dactivité:

Prestations de service de laboratoires, audit, conseil, formation en B to B dans les secteurs de lAgroalimentaire, lenvironnement et la santé animale.





ALCONTROL LABORATORIES - EUROFINS

Direction Commercial

2003 - 2007 (4 ans)

Région de Marseille



Management commercial :

Direction commerciale et marketing, développement des affaires, suivi des revenus, acquisition, politique de prix, gestion d'équipe, développement du service clientèle, fidélisation des clients, gestion de projet.



Points clés :

Mise en place dune force de vente nationale. Développement dune offre spécifique pour lindustrie. Deéveloppement du chiffre daffaires de lordre de 15 à 20% par an. Diversification du portefeuille clients.



Secteur dactivité:

Prestations de service de laboratoires, audit, conseil en B to B dans les secteurs de lAgroalimentaire et lenvironnement.







BEL GROUPE

Responsable qualité et production en apprentissage

2000 - 2002 (2 ans)

Région de Laval, France

Gestion des planning de production, management déquipes, mise en place doutils de management de la qualité, réduction des pertes matières, monitoring HACCP, mise en place du système damélioration continue au sein de léquipe de production fromages à pâtes pressées, réalisation de procédures en compliance avec lISO 9001 version 2000.





FORMATION :



TECOMAH/CC2A Business school

Master's degree, Commercial and marketing · (2002 - 2003)



Dairy industry national school

Bachelor's degree, Food Science and Technology · (2000 - 2002)



University of Sciences Caen

Bachelor's degree, Biology/Biological Sciences, General · (1997 - 2000)