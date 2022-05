Nicolas JOSEPH-FRANCOIS

Chargé de recrutement chez Silkhom, j’ai pour mission de dénicher les meilleurs profils afin de les mettre en relation avec les professionnels en recherche de candidats.



Basé à Lyon, Silkhom est un cabinet de recrutement expert dans les métiers de l’informatique, du digital et des objets connectés. Nous accompagnons nos clients dans leurs recrutements liés aux profils les plus spécialisés en la matière.

Notre crédo : dénicher les talents d’aujourd’hui pour faire grandir les projets technologiques de demain, en ayant connaissance des problématiques techniques et géographiques de nos clients.



NOUVEAU SITE WEB : http://www.silkhom.com/