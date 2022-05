Nicolas JOUAULT

PROFIL :



- Ingénieur Mécanique avec expérience professionnelle sur équipements thermiques, à gaz et à pression à vide, ayant fait ses preuves dans la gestion de projet technique et de leurs interfaces de manière autonome.

- Expérimenté en conception de produits fabriqués par procédés de brasage sous vide, usinage par électroérosion, soudage par diffusion et bombardement d’électrons, photogravure chimique ainsi que prototypage rapide.

- Connaissances des matériaux de l’industrie du semi-conducteur, particulièrement des matériaux réfractaires et des aciers inoxydables. Compétence dans le jugement des contraintes de matériaux liés aux effets thermiques.



OBJECTIFS :



Recherche un poste d’ingénieur en projet mécanique ou industrialisation au sein d’une équipe moderne où l’innovation joue un rôle primordial pour le suivi des projets. Idéalement, ce poste impliquera l’utilisation de techniques de fabrication avancées ainsi que la coordination d’interfaces entre activités de fabrication et conception au niveau R&D ou production. L’utilisation courante de l’anglais est préférable ainsi que des opportunités de prises de responsabilités.



Mes compétences :

Anglais

Brasage

Conception

Industrialisation

matériaux

Mécanique

Photogravure

Soudure

Usinage