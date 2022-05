Responsable du Service Réhabilitation chez HPC ENVIROTEC



- Développement commercial et technique du service spécialisé en prestations d’assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage,

- Expert technique en projets de dépollution / Sapiteur / Tierces expertises,

- Veille technologique et réglementaire, Formation des ingénieurs et techniciens.