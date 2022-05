Nicolas JOUSSE

J'ai toujours travaillé en indépendant, avec le souci d'apporter des réponses qualitatives et pertinentes aux problèmes posés par mes clients. En formation ou dans les études de marché, ma démarche est la même : analyser finement besoins et attentes , définir des objectifs opérationnels, concevoir une méthodologie sur mesure pour les atteindre.

Et surtout, ne pas se contenter d'interventions standard, de formation "catalogue"...



Mes compétences :

Animation de groupes de travail ou de formation

Conception de stage

Étude de marché qualitative