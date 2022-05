Fan de nouvelles technologies et tout juste âgé de 33 ans, j'occupe actuellement le poste de Customer Support & Service au sein d'une équipe de 7 techniciens; j'interviens principalement sur des problématiques de stockage chez nos clients sur les solutions matérielles NetApp et logicielles ASG TiNa.



J'appartiens aussi au Service Informatique de SCASICOMP et m'occupe avec mes 2 collègues de planifier, déployer et installer et maintenir en condition opérationnelle les outils et postes informatiques de la société.



Je m'occupe, par ailleurs, d'analyser les contrats et factures des opérateurs fixes au sein du SI.



A titre personnel, je prépare le passage de la certification LPIC 1 (LPI 101 & LPI102)



Pendant mon temps libre, entre le sport et ma passion pour la cuisine, j'administre le site web http://www.elementaryos-fr.org qui a pour objectif de présenter la distribution Linux elementary OS; j'interviens aussi sur le forum et plus particulièrement sur la partie support du forum de la communauté française.



N'hésitez pas à me contacter sur mon email : nicolas.jovanovic@gmail.com



Mes compétences :

Téléphonie sur ip

Helpdesk

Administration système

Déploiement de logiciels

Administrateur réseaux

Microsoft SQL Server

Vmware ESX / ESXI

NetApp

Debian

Quantum Dxi

TiNa

Clustered Data Ontap

Linux