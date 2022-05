J'ai 29 ans, je suis titulaire d’un bac +3 (Licence professionnelle systèmes d’informations et logiciels) et j’ai une expérience de plus de quatre ans sur des projets de développement, acquise au cours de différentes missions.



Passionné par les nouvelles technologies, je connais bien l'environnement web et maîtrise les langages de programmation PHP,HTML, CSS, JS…, ainsi que les bases de données MySQL et SQL Server.