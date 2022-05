Au sein d'une équipe d'intégration applicative dédiée au front office de la BFI de Natixis je gère les projets et les évolutions des projets existants.

j'opère de la définition de l'architecture à la livraison finale en passant par le suivi des différentes équipes concernées.



Avant cela j'ai été ingénieur de production Windows 1 an et ingénieur de production Unix 2 ans.



Mes compétences :

BFI

Intégration

Production

UNIX