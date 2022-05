Nicolas JULLIEN

Actuellement Docteur en Biologie spécialisé en Pharmacologie et Ingénieur en Biotechnologies expérimenté, je suis à la recherche d’un emploi conjuguant passion, innovation, expertise et partage. Je souhaite avoir l’opportunité de travailler dans un environnement qui allie à la fois une recherche de pointe, une capacité d’innovation reconnue au niveau national ou international et un souci d’excellence. Cela constitue le fil conducteur de mon orientation professionnelle depuis de nombreuses années.

Ainsi, au cours des quinze dernières années, j’ai eu l’opportunité de gérer de nombreux projets, tant dans des environnements industriels qu’académiques, devant faire preuve, à chaque mission, d’adaptabilité, de créativité et d’un souci permanent de performance. Ma vision claire de la recherche et de ses problématiques, ma rigueur et ma créativité ont été mes principaux atouts pour atteindre ou dépasser les objectifs fixés. De plus mon passé de chercheur, ma détermination, mon autonomie et mon esprit d’équipe sont les garants de d’une bonne intégration au sein d’un groupe.

Je souhaite donc désormais mettre à profit cette expérience, mon dynamisme et mon enthousiasme pour me tourner vers une activité professionnelle au service des exigences qualitatives de la recherche actuelle, soit directement, soit dans une activité plus transversale de coordination de projet ou de conseil.



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biotechnologies

Cardiovasculaire

Pharmacologie

Préclinique

Santé

Coordination de projets

Encadrement

Recherche

Gestion de projet