Nicolas JUNG

Bonjour ,



Je me présente, Nicolas, né le 27 mars 1981 à REIMS.

J'ai pour cursus un BTS productique mécanique obtenu au Lycée François BAZIN à Charleville-Mézières dans les Ardennes.

A l'obtention de ce diplôme j'ai travaillé pour le groupe TRELLEBORG dans la branche Automotive. Le site était basé à Poix-Terron dans les Ardennes. Usine spécialisée dans l'étanchéité et l'insonorisation automobile, j'y ai tout d'abord occupé le poste de Technicien Application durant 5 ans(2002-2007) :



-Développement de produits nouveaux.

-Amélioration Continue des moyens existants.

-Référent Technique au métier de Thermo--compression,Thermoformage,Découpe pleine et sélective de mousse , adhésif , caoutchouc cellulaire.

-Déplacement en Tchéquie pour la mise en place de nouvelles Machines.

-Déplacement en UK pour récupération de process suite à la fermeture d'un site à Londres





J'ai eu l'opportunité de prendre le poste de chef d'atelier(2007-2008):

-Management de 25 à 35 personnes ( selon les besoins en intérimaires)

-Réunion 3 minutes quotidienne avec l'ensemble des Opérateurs

-Suivi qualité et de production quotidien au moyen de graphiques en zone d'information dans l'atelier

-Gestion des congés et entretients individuels du personnels embauchés



En 2008 démission pour suivre ma conjointe dans sa création d'entreprise dans les Alpes de Haute Provence.



A défaut de trouver un poste correspondant à mes attentes , j'ai travaillé 1 an en restauration.



Puis j'ai crée mon entreprise dans le commerce de Prêt à Porter Homme. Mais qui n'a pas eu l’essor souhaité.



Je développe à présent mon expérience dans la distribution de matériel de chauffage , sanitaire , plomberie et electricité , au sein de la société ANDRETY .

Intégrant l'entreprise en 2011 dans la logistique j'ai rapidement pris la responsabilité de la logistique ( 2012) et je suis actuellement Directeur Adjoint de l'agence de Manosque (04) et en charge de la plomberie et du sanitaire .









Cordialement