Nicolas JURAD

Jeune ingénieur textile, j'ai eu ma première expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Pendant 1 an j'ai travaillé sur la finalisation de la mise au point et l'industrialisation d'un prototype innovant de fabrication de grille textile.



Enrichi de cette expérience, je recherche aujourd'hui un poste en tant qu'un ingénieur R&D/R&T méthode/process ou production dans le domaine des textiles techniques et matériaux composites.



Mes compétences :

Solidworks

Pro/ENGINEER

Matlab

ABACUS

RDM6

Gestion de projet

Matériaux composites

Mécanique