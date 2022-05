Nicolas JUS

- 10 ans d'expérience sur achats directs & indirects: produits et services.

- Management des achats en mode projet ou commodité.

- Expérience managériale hiéarchique et fonctionelle en contexte international & organisation matricielle.

- Trilingue Français / Anglais / Espagnol.

- Définition et mise en place de stratégie Achats: Make Or Buy, Outsourcing, Re-Design To Cost...

- Mesure performance Achats: KPI Monitoring, Process, Workflow...



Mes compétences :

SAP

Consulting

Stratégie achats

Contract management

Contrats cadres

Négociation achats

Pilotage de la performance

Relation fournisseurs